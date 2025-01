Świetnie oceniana symulacyjna strategia z datą premiery nowego trybu. Twórcy podzielili się listą najnowszych zmian

W Dwarf Fortress od długiego czasu znajduje się tryb przygodowy, jednak był on dostępny jedynie w wersji beta. Po wielu testach Bay 12 Games postanowiło podać datę premiery patcha zawierającego ukończoną wersję wariantu rozgrywki. Przy okazji pojawią się również poprawki innych elementów gry.

Dwarf Fortress - zapowiedź nadchodzącej aktualizacji

We wpisie na Steamie twórcy Dwarf Fortress podzielili się listą zmian, które zawitają do produkcji już niedługo, czyli 23 stycznia. W tym dniu gracze otrzymają dostęp do pełnej wersji Adventure Mode, który wraz z pojawieniem się dzisiaj patcha Beta 28 doczekał się sporej ilości poprawek. Przy okazji na YouTube możemy obejrzeć najnowszy zwiastun produkcji, który przypomina fanom o nadchodzącej zawartości.