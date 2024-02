Supermassive Games z poważnymi zmianami. Odeszli współzałożyciele studia

Na The Game Awards 2023 doczekaliśmy się zapowiedzi The Casting of Frank Stone, czyli nowej produkcji Supermassive Games osadzonej w uniwersum Dead by Daylight. Tymczasem okazuje się, że we wspomnianym zespole doszło do poważnych zmian. Studio odpowiedzialne m.in. za Until Dawn czy The Quarry opuścili bowiem jego założyciele, czyli Pete oraz Joe Samuels.

Współzałożyciele Supermassive Games po 15 latach odeszli ze studia

Jak zauważa Game Rant, informacja o zmianach w Supermassive Games pojawiła się ostatnio na profilu studia na LinkedIn. Na wspomnianym portalu opublikowano wiadomość, w którym podziękowano i pożegnano współzałożycieli zespołu odpowiedzialnego m.in. The Quarry czy Until Dawn.