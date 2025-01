Gamingowe ferie w super cenach na 1.pl!

Ferie zimowe to czas, który wielu z nas spędza na relaksie i oddawaniu się ulubionym rozrywkom. Dla fanów gier komputerowych to idealna okazja, by zanurzyć się w fascynujące wirtualne światy i doświadczyć niezapomnianych emocji. Kluczem do pełni satysfakcji jest jednak odpowiedni sprzęt – wydajny laptop gamingowy. Sklep 1.pl przygotował specjalną ofertę "Gamingowe ferie w super cenach", gdzie znajdziemy doskonałe modele w promocyjnych cenach. Oto kilka propozycji, które wyróżniają się w tej ofercie.

ASUS TUF Gaming F15 FX507ZI4 Jeśli szukasz laptopa, który sprosta nawet najbardziej wymagającym grom, ASUS TUF Gaming F15 FX507ZI4 to model, który warto wziąć pod uwagę. Wyposażony w procesor Intel Core i7-12700H oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4070 z 8 GB pamięci, zapewnia płynność działania i imponującą jakość grafiki. Ekran 15,6 cala FHD IPS o odświeżaniu 144 Hz oraz jasności 250 nitów gwarantuje wyraźny obraz i płynne animacje. Dodatkowo, 16 GB pamięci RAM DDR5 oraz szybki dysk SSD o pojemności 1 TB pozwalają na komfortowe przechowywanie gier i błyskawiczne ładowanie systemu. Laptop ten dostępny jest z systemem Windows 11 i wyróżnia się solidną konstrukcją, co sprawia, że jest gotowy na intensywne sesje gamingowe. Lenovo LOQ 15ARP9 Kolejną propozycją jest Lenovo LOQ 15ARP9, laptop stworzony z myślą o graczach szukających doskonałego balansu między ceną a wydajnością. Urządzenie napędzane jest procesorem AMD Ryzen 7 7435HS i wyposażone w kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4060 z 8 GB pamięci, co gwarantuje płynną rozgrywkę nawet w wymagających tytułach. Ekran 15,6 cala FHD IPS o odświeżaniu 144 Hz i jasności 300 nitów zapewnia rewelacyjne wrażenia wizualne. Laptop posiada 24 GB pamięci RAM DDR5 oraz dysk SSD o pojemności 512 GB, co pozwala na szybkie działanie systemu i wygodne przechowywanie plików. Preinstalowany system Windows 11 oraz trzyletnia gwarancja producenta sprawiają, że jest to wybór idealny dla wymagających użytkowników. ASUS VivoBook 16X K3605ZU Jeśli zależy Ci na mobilności i stylowym wyglądzie, ASUS VivoBook 16X K3605ZU to model, który łączy funkcjonalność z nowoczesnym designem. Laptop ten wyposażono w procesor Intel Core i5-12500H oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4050 z 6 GB pamięci, co sprawia, że doskonale radzi sobie z popularnymi grami i wymagającymi aplikacjami. Duży, 16-calowy ekran WUXGA IPS o jasności 300 nitów zapewnia wygodną pracę i wspaniałe doznania wizualne. Laptop posiada 16 GB pamięci RAM DDR4 oraz szybki dysk SSD 512 GB, co umożliwia sprawną obsługę wielu zadań jednocześnie. Zainstalowany system Windows 11 oraz elegancki wygląd w kolorze Cool Silver czynią go doskonałym wyborem dla osób ceniących zarówno wydajność, jak i estetykę.

Promocja "Gamingowe ferie w super cenach" w sklepie 1.pl to doskonała okazja, by wyposażyć się w nowoczesny laptop gamingowy w atrakcyjnej cenie. Wszystkie powyższe modele łączą wydajność, jakość wykonania i nowoczesne technologie, które pozwolą Ci w pełni cieszyć się ulubionymi grami. Dzięki dostępnym opcjom finansowania, takim jak raty 0%, zakupy stają się jeszcze bardziej przystępne. Nie przegap tej okazji i spraw, by te ferie zimowe były pełne gamingowych emocji!