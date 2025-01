NVIDIA przejmuje rynek GPU dla laptopów

AMD posiada nowe opcje „Radeon” w serii Ryzen Al 300 (Strix Point, Strix Halo) z Radeonem 800M lub serią Ryzen Z2 dla urządzeń przenośnych, ale są to jedynie zintegrowane rozwiązania.

Podczas gdy AMD przekonało graczy oraz przede wszystkim swoich partnerów OEM do opracowywania laptopów z procesorami Ryzen, biznes kart graficznych dla laptopów nie był w stanie wywrzeć znaczącego wpływu na rynek.

Wygląda na to, że seria Radeon RX 7000M jest albo zarezerwowana dla ultra drogich laptopów do gier, już wyposażonych w procesory Ryzen HX, albo niemal wyłącznie dla zewnętrznych GPU, gdzie seria Radeon RX 7600M oparta na Navi 33 wydaje się radzić sobie bardzo dobrze.

Wygląda na to, że osoby poszukujące w 2025 roku laptopa do gier z wydajnym GPU będą miały w wyższym segmencie do ​​wyboru wyłącznie karty GeForce.

AMD nie ujawniło jeszcze swoich planów dotyczących RDNA4 (Radeon RX 9000) w laptopach, w zasadzie wygląda na to, że w ogóle nie było takich planów.

W wywiadzie dla Notebookcheck, Ben Conrad, dyrektor ds. zarządzania produktami w firmie AMD w dziale Premium Mobile Client, stwierdził, że architektura RDNA4 jest obecnie ukierunkowana na komputery stacjonarne. Nie oznacza to jednak, że RDNA4 nie pojawi się w laptopach, ale jej forma może być oparta głównie na APU.

Notebookcheck: “Czy widzisz perspektywy dla laptopów RDNA4 w przyszłości?