Super Mario Bros Wonder nie ma sobie równych. Nintendo chwali się sprzedażą

Już pod koniec października poinformowano, że Super Mario Bros. Wonder to najszybciej sprzedająca się gra z serii Super Mario w Europie . Wczoraj natomiast Nintendo opublikowało nowy raport finansowy i podzieliło się wynikami sprzedaży swoich produkcji . Japońska firma nie zapomniała oczywiście pochwalić się rezultatem najnowszej produkcji z wąsatym hydraulikiem w roli głównej, która – jak się okazuje – sprzedaje się świetnie nie tylko na Starym Kontynencie.

Popularność Super Mario Bros. Wonder nie powinno nikogo dziwić. Fani Nintendo czekali bowiem aż 11 lat na nową platformówkę 2D z wąsatym hydraulikiem w roli głównej. Wspomniana produkcja spełniła jednak oczekiwania, co potwierdzają zarówno świetne recenzje ze strony branżowych mediów, jak i opinie samych graczy.

Na koniec przypomnijmy, że Super Mario Bros. Wonder dostępne jest wyłącznie na konsolach Nintendo Switch. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Platformówka jak marzenie – recenzja Super Mario Bros. Wonder.