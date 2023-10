Platformówka jak marzenie - recenzja Super Mario Bros. Wonder

Super Mario Bros. Wonder to nie tylko kolejna świetna platformówka z Mario na pierwszym planie, ale jeden z najlepszych jego występów w historii.

Dla mojego pokolenia (dzieciństwo w latach 80./90.) bieganie w prawo, rozbijanie ceglanych kwadratów, skakanie po głowach grzybów czy innych żółwi było swego czasu rozrywką na miarę sportu narodowego. Nie ma bata, żeby ktoś na osiedlu nigdy nie grał na Pegasusie w Super Mario Bros. na kartridżu “168 in 1”, który był częścią prezentu komunijnego. Od tamtego czasu gry z Mario przeżyły niejedną ewolucję i rewolucję. Zdecydowanie więcej było hitów (często definiujących gatunek na nowo) niż niewypałów. Teraz, jakieś 30 lat (!) po moim pierwszym skakaniu po grzybach, seria Super Mario Bros. w pewnym sensie wraca do punktu wyjścia.

Nie oznacza to jednak pójścia na łatwiznę, odgrzewania starych pomysłów, żerowania na retro-nostalgicznych nastrojach. Wręcz przeciwnie. W pierwszej chwili powrót do 2D po rewelacyjnym Super Mario Odyssey był dla mnie sporym rozczarowaniem, ale szybko zmieniłem zdanie. To, co magicy pracujący przy Super Mario Bros. Wonder wyczarowali tym razem, przeszło moje najśmielsze oczekiwania.

Punktem wyjścia, czy wspólnym mianownikiem dla Super Mario Bros. Wonder i Super Mario Bros. z 1985 roku, jest nie tylko dwuwymiarowa rzeczywistość, główni bohaterowie itd. Najważniejsze są niesamowite doznania, zaskoczenie czyhające za każdym “rogiem” i efekt WOW, który towarzyszy przemierzaniu kolejnych poziomów. Bo choć na współczesnym graczu kontakt z SMB z NES-a/Pegasusa nie zrobi żadnego wrażenia, to sam nie zapomnę, ile emocji dawało mi odkrywanie sekretnych przejść, docieranie do zmieniających się scenerii i przeciwników, a przede wszystkim znakomita zręcznościowa rozgrywka.

Trzy dekady później Nintendo znowu postawiło mój świat na głowie. I znowu za sprawą dwuwymiarowego Mariana. Parafrazując klasyka: jak do tego doszło? Wiem. Wszystko za sprawą wykorzystania doskonale znanej (wręcz wyświechtanej), sprawdzonej formuły i wlania w nią hektolitrów świeżych, zaskakujących pomysłów. Niech was więc nie zmyli pierwsze wrażenie. Super Mario Bros. Wonder może i wygląda jak reskin New Super Mario Bros., który powraca w kolejnych iteracjach od ponad dekady. W rzeczywistości Nintendo zaserwowało nam w 2023 roku jedną z najlepszych gier z Mario w roli głównej. Serio.