Nintendo rozkłada konkurencję na łopatki. Gry sprzedają się znakomicie

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ma od czasu premiery niespełna 20 mln sprzedanych egzemplarzy. W ciągu kilku miesięcy gra zrobiła wynik, o którym większość konkurencyjnych marek nawet nie ma co marzyć. Dla porównania jej poprzednik - Breath of the Wild – może się pochwalić sprzedażą na poziomie 31,5 mln sztuk od 2017 roku i ponad pół milina egzemplarzy w tym roku.

Kolejny czempion to Pikmin 4, który do tej pory znalazł 2,61 mln nabywców, z czego połowa egzemplarzy sprzedało się w Japonii. Tym samym już wyprzedził swojego poprzednika, który był do tej pory uznawany za najszybciej sprzedającą się część serii z wynikiem 2.4 mln sztuk.

Nintendo nokautuje konkurencję. Gry sprzedają się znakomicie

Oczywiście Mario jest tutaj niekwestionowanym liderem i grą, która sprzedaje się sama, bijąc wszelkie rekordy, a ostatnio sukces przełożył się nawet na ogromne powodzenie i dochody z ekrnaizacji. Bez wątpienia film Super Mario Bros jest powodem renesansu gier z Mario oraz jeszcze większego zainteresowania graczy. Wymieniając po kolei: Mario Kart 8 Deluxe (57 mln egz.), Super Mario Odyssey (niespełna 27 mln egz.), Mario Party Superstars (11, 44 mln) i Super Mario 3D World + Bowser's Fury (niespełna 13 mln egz.)