Sultan’s Game – gra narracyjna oparta na zarządzaniu zasobami i kartach z premierą w 2025 roku

Sultan’s Game to wyjątkowa gra, która łączy w sobie elementy narracyjne, zarządzanie zasobami oraz mechaniki karciane, wprowadzając graczy w mroczny świat pełen trudnych wyborów. Wcielając się w jednego z potężnych ministrów w królestwie tyranicznego Sułtana, gracze będą zmuszeni do wykonywania jego okrutnych rozkazów, aby przetrwać i zyskać wpływy. Jednakże, rosnąca władza może być również narzędziem do zakończenia rządów despoty.

Akcja gry rozgrywa się w wielkim mieście, gdzie gracze będą musieli alokować swoje zasoby, aby sprostać zadaniom Sułtana. Każdy tydzień przynosi nowe wyzwanie, zależne od kaprysu władcy: Rozpusta zmusza graczy do poszukiwania cielesnych przyjemności, Ekstrawagancja wymaga luksusowych wydatków, Podbój pcha graczy na niebezpieczne ekspedycje, a Rozlew krwi żąda ludzkiej ofiary. Niewykonanie któregokolwiek z tych zadań grozi śmiercią.

Wybory moralne i strategia w Sultan’s Game

Mechanika gry w Sultan’s Game opiera się na zarządzaniu zasobami poprzez rozgrywkę karcianą, gdzie każdy ruch wymaga przemyślenia i strategii. Gracze będą mieli do dyspozycji różnorodne lokacje, takie jak pałac, dzielnica szlachty, burdel, księgarnia, łaźnia publiczna, ciemna alejka w slumsach, dzikie ostępy, starożytne ruiny i wiele innych. Decyzje podejmowane w grze będą miały bezpośredni wpływ na dalszy rozwój fabuły oraz pozycję gracza w sułtańskim dworze.

Grając w karty, gracze mogą alokować zasoby oraz rekrutować sojuszników, aby wypełniać zadania Sułtana. Jednak to, jak zdecydują się wykorzystać swoją rosnącą władzę, zależy wyłącznie od nich. Sultan’s Game zmusza graczy do eksplorowania moralnych szarości, stawiając ich przed wyborem, czy wykorzystać zdobyte wpływy do pozbycia się wrogów, czy może do nawiązania zakazanych romansów.

Każda rozgrywka kończy się przyznaniem punktów, które można wykorzystać do ulepszenia zasobów w kolejnych próbach. System ten dodaje grze elementy roguelike, pozwalając na różnorodne zakończenia, w zależności od podjętych decyzji i osiągniętych celów.

Opowieść o miłości, śmierci i magii inspirowana „Księgą tysiąca i jednej nocy”

Fabuła Sultan’s Game czerpie luźną inspirację z legendarnej „Księgi tysiąca i jednej nocy”, przenosząc graczy do świata pełnego magii, miłości i śmierci. Jako minister w służbie sułtana, gracze będą musieli balansować między lojalnością a ambicją, odkrywając tajemnice królestwa i dążąc do obalenia tyrana. Sułtan traktuje swoich poddanych jak pionki w śmiertelnej grze, a każdy tydzień przynosi nowe, coraz bardziej przerażające wyzwania. W miarę postępów w grze, gracze mogą odkrywać nowe ścieżki fabularne, rozwijać swoje zdolności oraz zyskiwać sprzymierzeńców, którzy pomogą im w walce o władzę.