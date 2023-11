Suicide Squad: Kill the Justice League z prezentacją ostatniego członka Legionu Samobójców

W tym tygodniu gracze mieli okazję zobaczyć nowy zwiastun Suicide Squad: Kill the Justice League, w którym zaprezentowano Kapitana Boomeranga. Okazuje się jednak, że to nie koniec materiałów promocyjny poświęconych nadchodzącej produkcji Rocksteady Studios. W sieci pojawił się bowiem kolejny gameplay trailer wspomnianego tytułu przedstawiający ostatniego – czwartego – członka Legionu Samobójców.

Deadshot bohaterem najnowszego zwiastuna gry Suicide Squad: Kill the Justice League

Bohaterem najnowszego zwiastuna gry Suicide Squad: Kill the Justice League jest Floyd Lawton, czyli Deadshot. W opublikowanym materiale wspomniana postać opisywana jest jako „egoistyczny samotnik”, a także jako „prawdziwy profesjonalista” w porównaniu do pozostałych członków Legionu Samobójców. Fanom DC z pewnością nie trzeba przypominać, że polega on przede wszystkim na swoich umiejętnościach strzeleckich.