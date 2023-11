Suicide Squad: Kill the Justice League – znamy wymagania sprzętowe gry na PC

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w sieci pojawił się wczoraj nowy gameplay z Suicide Squad: Kill the Justice League, a Rocksteady Studios podzieliło się kilkoma szczegółami na temat swojej produkcji. Okazuje się jednak, że to nie koniec informacji związanych ze wspomnianym tytułem. Twórcy serii Batman: Arkham udostępnili bowiem również wymagania sprzętowe Suicide Squad: Kill the Justice League na PC.

Rocksteady Studios przedstawia wymagania sprzętowe Suicide Squad: Kill the Justice League na PC

Rocksteady Studios chce najwyraźniej odpowiednio przygotować użytkowników komputerów osobistych na lutową premierę Suicide Squad: Kill the Justice League. Dlatego też na karcie produkcji na Steam pojawiły się zarówno minimalne, jak i rekomendowane wymagania sprzętowe. Rzućcie okiem na poniższe konfiguracje i sprawdźcie, czy Wasz sprzęt poradzi sobie z nadchodzącą grą twórców serii Batman: Arkham.