Subskrybenci Netflixa nie chcą korzystać z udostępnionych gier

Okazuje się, że posiadacze subskrypcji Netflixa nie są zainteresowani grami, które udostępnia streamer. Wygląda na to, że inwestycja w gry była nietrafionym pomysłem.

Dwa lata temu Netflix uruchomił dodatkową atrakcję dla swoich subskrybentów, która w zamyśle miała zwiększyć zainteresowanie jego ofertą. W ten sposób na serwisie pojawiły się gry. Od tego czasu streamer kupił kilku deweloperów i w dość dużym tempie zaczęła powiększać się baza dostępnych tytułów. Obecnie w ramach subskrypcji Netflix dostępnych jest 77 gier, ale użytkownicy nie są nimi zainteresowani.

Jak podaje CNBC, codziennie gra średnio 2,2 miliona użytkowników. Choć może to wydawać się ogromną liczbą ludzi, to w rzeczywistości oznacza to, że mniej niż 1% z 247,15 miliona subskrybentów Netflix jest zainteresowanych graniem. Netflix jednak się tym nie martwi i twierdzi, że wszystko przebiega zgodnie z planem.

Subskrybenci Netflixa nie są zainteresowani graniem