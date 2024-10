Subnautica 2 oficjalnie zapowiedziana. Twórcy dodadzą do gry wyczekiwany przez fanów tryb gry

W Subnautica 2 przenosimy się do świata science fiction gdzie ludzkość kolonizuje obce planety. Wcielamy się w postać pioniera znajdującego się w wielkim oceanie. Nie wszystko idzie zgodnie z planem, lecz za namową sztucznej inteligencji postanawiamy kontynuować operację. Podczas rozgrywki podobnie jak w pierwszej odsłonie będziemy eksplorować podwodny świat i postaramy się przetrwać w nieznanym środowisku.

Po ponad sześciu latach doczekaliśmy się zapowiedzi kontynuacji Subnautici. Stało się to przy okazji wczorajszego pokazu Xbox Partner Preview, na którym poznaliśmy wiele interesujących projektów. Udostępniono zwiastun nowej gry, zapowiedziano platformy i przewidywany czas wydania produkcji - na razie w wersji wczesnego dostępu. Wiemy również, że tytuł będzie dostępny w ramach usługi Game Pass.

Wiemy, że w Subnautica 2 pojawi się wyczekiwany przez wielu fanów element rozgrywki, czyli gra wieloosobowa. Nowa odsłona ma umożliwić rozgrywkę w pojedynkę lub dla maksymalnie czterech graczy. Jak wspomnieliśmy, tytuł ma się ukazać na PC oraz Xbox Series X/S we wczesnym dostępie w przyszłym roku. Pierwsza gra z serii również została wydana w taki sposób.

Na koniec przypomnijmy, że oryginalna Subnautica pojawiła się na rynku w 2018. Produkcja osiągnęła średnią ocen w serwisie Metacritic na poziomie 87/100 i sprzedała się w liczbie ponad 5 milionów kopii. Trzy lata po premierze udostępniono dodatek do gry: Subnautica: Below Zero.