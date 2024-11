Studio Zakazane tworzy neo-westernowe RPG. Polaków wesprze wydawca Lies of P

Zgodnie z informacjami przekazanymi w komunikacie prasowym, polskie studio Zakazane podpisało umowę z wydawcą Lies of P, Neowiz. Południowokoreańska firma rozszerzyła tym samym portfolio o prawa wydawnicze do nadchodzącej gry RPG warszawskiego zespołu. Jak czytamy w oświadczeniu, pierwszym projektem będzie western w klimacie noir, koncentrujący się na historii szeryfa w odległym, górniczym miasteczku.

Neowiz jest zaangażowane w dostarczanie niezwykłych, opartych na fabule gier, które rezonują z graczami na całym świecie i aktywnie poszukujemy utalentowanych deweloperów z pasją do dobrze stworzonych narracji. Kiedy po raz pierwszy spotkaliśmy ZAKAZANE, poczuliśmy natychmiastowe pokrewieństwo wokół ich pasji do tworzenia projektów, które głęboko urzekają odbiorców. Ich nadchodząca neo-westernowa gra RPG będzie kluczowym dodatkiem do naszego portfolio i odzwierciedla nasze ambicje budowania trwałych franczyz na PC i konsole. Wspólnie stworzymy markę, która połączy jakość i fabułę dla graczy na długie lata. – powiedział Seung-Cheol Kim, co-CEO Neowiz.