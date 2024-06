Stranger Things 5 będzie kompletnym szaleństwem. Aktor zapowiada nowy sezon

Zdjęcia do piątego sezonu Stranger Things wciąż trwają. Na początku bieżącego miesiąca do sieci trafiły nowe ujęcia z planu, na których mogliśmy zobaczyć powrót ważnej postaci, który przybierze zupełnie nową formę. Mowa postaci Henry’ego, znanego również jako Vecna, w którego wciela się Jamie Campbell Bower. Aktor niedawno był gościem podcastu „I’ve Neber Said This Before with Tommy DiDario”. W rozmowie zapowiedział Stranger Things 5, który zaoferuje jeszcze więcej szaleństwa, niż było do tej pory w serialu.

Stranger Things 5 – aktor zapowiada ogromne szaleństwo w nowych odcinkach

Aktor nie mógł nachwalić się najnowszych odcinków Stranger Things. Stwierdził, że piąty sezon wymyka się spod jakiejkolwiek kontroli i fani mogą oczekiwać prawdziwego szaleństwa.