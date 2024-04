Stellar Blade z lubianym trybem od momentu premiery. Niespodzianka od twórców

Deweloperzy ze studia Shift Up postanowili miło zaskoczyć graczy.

Stellar Blade zbiera naprawdę dobre recenzje. Okazuje się jednak, że nie jest to jedyna dobra wiadomość dla osób, którzy czekają na produkcję studia Shift Up. Deweloperzy postanowili bowiem sprawić graczom małą niespodziankę, dzięki czemu – wbrew wcześniejszym zapowiedziom – wspomniany tytuł zadebiutuje na rynku z lubianym przez wielu użytkowników trybem.

Stellar Blade już z trybem Nowa Gra Plus. Shift Up sprawiło graczom niespodziankę

Jakiś czas temu Kim Hyung-Tae, czyli dyrektor generalny studia Shift Up, zapowiedział, że tryb Nowa Gra Plus trafi do Stellar Blade w ramach jednej z popremierowych aktualizacji. Okazuje się jednak, że gracze będą mogli cieszyć się wspomnianym wariantem rozgrywki od samego początku. Gra otrzymała już bowiem stosowny patch, który wprowadził rzeczoną funkcję.