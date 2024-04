Stellar Blade na premierowym zwiastunie. Nowe action-RPG debiutuje dziś na PS5

Kilka dni temu w sieci pojawiły się recenzje Stellar Blade . Dzisiaj natomiast – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – nowe RPG akcji od studia Shift Up debiutuje na rynku. Sony postanowiło uczcić ten moment i opublikowało premierowy zwiastun wspomnianej produkcji.

Spustoszona przez dziwne i potężne stworzenia Ziemia została porzucona. Resztki zdziesiątkowanej rasy ludzkiej uciekły do Kolonii w przestrzeni kosmicznej. Po przylocie z Kolonii EVE, członkini 7. oddziału powietrznodesantowego, przemierza zdewastowane pozostałości naszej planety. Jej cel jest jasny: ocalić ludzkość i odzyskać Ziemię z rąk Naytiba – złowrogiej siły, która ją zniszczyła – informuje opis gry.

Na koniec przypomnijmy, że Stellar Blade debiutuje dzisiaj – 26 kwietnia 2024 roku – wyłącznie na PlayStation 5. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Stellar Blade – NieR: Automata w sosie z soulslike.