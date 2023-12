Premiera gry SteamWorld Build. Prawdziwa gratka dla miłośników city builderów

Kopalnia pod naszym miasteczkiem opustoszała – ale zgadnij co! Krąży pogłoska, jakoby pod ziemią kryła się pradawna technologia, która pomoże nam w opresji. Zbierz grupę śmiałków, zgromadź wozy i zbudujmy sobie nowy dom! Zbieraj zasoby i wydobywaj rudę, dzięki czemu dołączą do nas parowe roboty. Z ich wsparciem nasza osada się powiększy, a może nawet uda nam się wreszcie stąd wydostać!

Doczekaliśmy się. Dziś – 1 grudnia – na rynku zadebiutowała gra SteamWorld Build , czyli wyczekiwana strategia ekonomiczna typu city builder od studia The Station. Z tej okazji wydawca, Thunderful Publishing, opublikował w sieci świeżutki zwiastun, który znajdziecie oczywiście poniżej. Oprócz tego zapoznaliśmy się z pierwszymi recenzjami, a także zebraliśmy dla Was najważniejsze informacje dotyczące premiery.

SteamWorld Build zabiera nas do znanego uniwersum, tyle że jest to nieco inna odsłona, gdyż – jak już wspomniałem – mamy tutaj do czynienia z city builderem. Głównym zadaniem gracza jest tutaj zbudowanie w pełni funkcjonalnego miasta, a następnie rozwijanie go w taki sposób, aby przyciągało uwagę coraz to większej liczby mieszkańców. Tytuł oferuje pięć różnych map jako naszą piaskownicę, a także trzy różne poziomy trudności.