Weekendowa promocja na Steam. Tanie gry na PC – rabaty nawet do 90%

W internetowym sklepie Steam wystartowała weekendowa wyprzedaż. W niższych cenach załapiecie się więc między innymi na Voidtrain, Mount & Blade: Warband czy Lords of the Fallen. Zapraszamy więc do zestawienia wybranych ofert i oczywiście życzymy miłych zakupów (oraz grania)!

Weekendowa wyprzedaż w sklepie Steam