Steam nie reaguje na neonazistowskie treści – twierdzi amerykańska polityczka

Amerykańska senator wysłała do szefa firmy, Gabe’a Newella, list, w którym zwróciła uwagę m.in. na neonazistowskie treści, które generują użytkownicy platformy Steam.

Jak podaje serwis Vice, pewna amerykańska senator wystosowała do szefa Valve, Gabe’a Newella, list, w którym wyraziła niepokój spowodowany rozprzestrzenianiem się na platformie Steam m.in. grup neonazistowskich oraz zwolenników białej supremacji. Zauważyła, że wspomniane grupy społeczności generują treści w postaci rasistowskich żartów oraz rozprzestrzeniają faszystowskie obrazki. Według senator Hassan dowodem na to jest pojawiająca się często na forach liczba 88, która ma jednoznacznie kojarzyć się z neonazistowskim odniesieniem do skrótu HH (Heil Hitler).

Steam nie reaguje na neonazistowskie treści?