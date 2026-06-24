Steam rozdaje za darmo kolejną grę. Trzeba pośpieszyć się, aby odebrać tę nowość

Produkcja dopiero co zadebiutowała na rynku.

Użytkownicy Steama mają niewiele czasu, aby za darmo odebrać nową grę, która zadebiutowała na rynku 23 czerwca. Mowa o Sixth Force, produkcji stworzonej przez studio EdenSpiel, która obecnie oferowana jest w prezencie w ramach wczesnego dostępu. Sixth Force za darmo na Steam Sixth Force funkcjonuje obecnie w modelu free to play, ale twórcy już zapowiedzieli, że przy okazji premiery pełnej wersji 1.0 produkcja przejdzie na płatny model dystrybucji. Dokładna data premiery pełnej wersji nie jest jeszcze znana.

Oznacza to, że zainteresowani gracze mogą teraz sprawdzić tytuł bez żadnych opłat, ale w przyszłości dostęp do gry będzie już wymagał zakupu. Prawdopodobnie jednak dodanie gry w wersji wczesnego dostępu do biblioteki pozwoli zachować ten tytuł na zawsze. Przynajmniej tak bywało z wieloma innymi produkcjami, chociaż warto pamiętać, że twórcy Sixth Force nie potwierdzili jeszcze tej informacji. Sixth Force jest kooperacyjną grą dla dwóch osób, więc samotna zabawa nie jest możliwa. Produkcja opiera się na tajemniczej psychicznej więzi, która łączy bohaterów i jest jednocześnie najważniejszym elementem rozgrywki. Gracze muszą wykorzystywać tytułową Moc, aby wspólnie pokonywać kolejne etapy, pomagać sobie w przemieszczaniu, rozwiązywać proste wyzwania i radzić sobie z przeciwnikami.

GramTV przedstawia:

Produkcja wyróżnia się także kolorową oprawą graficzną. Twórcy podkreślają jednak, że pod przyjemną i lekką warstwą wizualną kryje się mroczniejsza historia. Obecna wersja pozwala sprawdzić samouczek, poznać wszystkie podstawowe mechaniki rozgrywki i ukończyć dwa pełne poziomy. Całość ma wystarczyć mniej więcej na godzinę wspólnej zabawy. Studio EdenSpiel pracuje teraz nad rozbudową projektu. Pełna wersja Sixth Force ma zaoferować więcej zawartości, większą różnorodność oraz dodatkowe szlify, których można oczekiwać po zakończeniu okresu wczesnego dostępu. Dla fanów krótkich, intensywnych przygód kooperacyjnych może to być więc dobra okazja, aby sprawdzić grę jeszcze zanim zmieni ona model dystrybucji i stanie się płatnym tytułem.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

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