Steam osiągnął kolejny rekord aktywności. Poznaliśmy nową największą liczbę użytkowników

Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się o pobiciu rekordu aktywnych osób na Steamie. Stało się to na początku ubiegłego miesiąca, lecz od tamtej pory społeczność zebrana wokół platformy zdołała ponownie przebić tą barierę. To wydarzenie umożliwiła między innymi zimowa wyprzedaż, dzięki której wiele graczy ponownie zainteresowało się tematem - choć sam wynik został ustalony już po jej zakończeniu.

Steam - platforma bije kolejne rekordy

Nowa największa liczba osób zalogowana na Steamie w jednym momencie wynosi 39,342,021. W ramach tej liczby znalazły się się wszystkie osoby grające, przeglądające sklep oraz mające włączoną aplikację Steam w tle. Jest to znaczny postęp względem ubiegłego roku, gdzie ten wynik wynosił 33,675,229. Warto dodać, że w czasie trwania Zimowej Wyprzedaży 2024 Epic Games również starał się zachęcić pecetowych graczy do korzystania z własnej platformy. Firma przez ostatni czas regularnie udostępnia nowe produkcje możliwe do odebrania za darmo.