Steam uzyskał rekordową liczbę graczy. W jednym momencie na platformie pojawiło się 39 milionów osób

Na platformie Valve właśnie ustanowiono nowy rekord. Wczoraj na w jednym momencie zebrała się największa liczba graczy w historii, co mogliśmy zobaczyć na stronie zbierającej dane dotyczące osób zalogowanych na serwery. Do pobicia poprzedniego rekordu przyczyniło się wiele produkcji, które zostały pokazane na liście najczęściej uruchamianych gier.

Steam z największą liczbą użytkowników w historii

Wczoraj na platformie Valve zebrało się w jednym momencie dokładnie 39,205,447 graczy. Jest to nowy najlepszy wynik, który przebił uzyskaną we wrześniu tego roku liczbę 38 milionów graczy - poprzedni rekord zdołał utrzymać się jedynie około trzy miesiące. Na liście 20 najpopularniejszych gier możemy znaleźć wiele znanych tytułów, takich jak Counter-Strike 2, Dota 2, GTA 5 oraz Apex Legends. Pojawiło się również wiele świeżo wydanych produkcji, czyli m.in. Path of Exile 2, Marvel Rivals, Delta Force oraz Call of Duty.