Stary, ale jary Jeff Bridges sieje spustoszenie w zwiastunie serialu Stary człowiek. Przebój Disney+ powraca z nowym sezonem

Stary człowiek to serial oparty na bestsellerowej powieści Thomasa Perry'ego o tym samym tytule, którego głównym bohaterem jest Dan Chase (Jeff Bridges), były agent CIA pragnący poukładać sobie życie na emeryturze. Kiedy jednak przybywa do niego zabójca i próbuje się go pozbyć, podstarzały agent odkrywa, że nie może liczyć na spokojną przyszłość, póki nie rozliczy się z tego, co się wydarzyło się w przeszłości.

Jeff Bridges w zwiastunie 2. sezonu serialu Stary człowiek

Produkcja została stworzona przez Jonathana E. Steinberga i Roberta Levine'a. Producentami wykonawczymi są: Warren Littlefield, Steinberg, Dan Shotz, Levine, Jeff Bridges, David Schiff i Jon Watts, który wyreżyserował także dwa pierwsze odcinki. Serial jest produkowany przez 20th Television we współpracy z The Littlefield Company.