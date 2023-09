Starfield z pierwszym kamieniem milowym. Microsoft chwali się liczbą graczy

Na pierwsze oficjalne wyniki sprzedaży oraz łączną liczbę graczy – którzy zdecydowali się na rozpoczęcie swojej przygody w Starfield – musimy jednak jeszcze nieco poczekać. Warto pamiętać, że gra dostępna jest w Xbox Game Pass, dlatego też liczba użytkowników nie będzie równoznaczna z liczbą sprzedanych egzemplarzy.

Na koniec przypomnijmy, że Starfield dostępny jest wyłącznie na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox Series X i Xbox Series S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Bethesda, to zapraszamy Was do lektury: Starfield – recenzja. Gwiazdka z nieba. Trochę zakurzona.