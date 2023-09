Starfield odpalony na Xbox One. Jak uruchomić grę na starszej generacji konsol Microsoftu?

Starfield oficjalnie zadebiutował na rynku wyłącznie na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox Series X/S. Jeżeli jednak nie posiadacie żadnego z tych sprzętów, to wciąż możecie odpalić grę na Xbox One. Potrzebujecie do tego wyłącznie konsoli poprzedniej generacji oraz aktywnej subskrypcji Xbox Game Pass Ultimate.

Starfield – jak zagrać na Xbox One?

Najnowszy tytuł Bethesdy możecie sprawdzić na Xboksie One za sprawą Xbox Cloud Gaming, czyli usługi dostępnej wyłącznie najdroższym abonamencie Game Pass. Starfielda da się uruchomić za pomocą chmury na starszej konsoli Microsoftu i cieszyć się podobnymi wrażeniami, co użytkownicy najnowszych sprzętów.