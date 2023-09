Starfield z bardzo dobrymi ocenami na Steam. Udana premiera nowego RPG Bethesdy

W chwili pisania tej wiadomości Starfield otrzymał na Steam ponad 11 tysięcy recenzji , z czego aż 86% opinii chwali wspomnianą produkcję. Oznacza to, że odbiór najnowszego RPG studia Bethesda na platformie Valve określany jest jako „bardzo pozytywny”. Deweloperzy nie powinni jednak spoczywać na laurach, ponieważ nawet gracze oceniający grę w sposób pozytywny narzekają m.in. na słabą optymalizację tytułu.

Starfield może pochwalić się również niezłymi wynikami aktywności. Tylko w tej chwili w najnowsze RPG studia Bethesda gra na Steam blisko 140 tysięcy osób (dzięki SteamDB ). Natomiast w szczytowym momencie ostatniej doby we wspomnianej produkcji bawiło się jednocześnie ponad 250 tysięcy użytkowników platformy Valve.

Na koniec przypomnijmy, że Starfield dostępny jest wyłącznie na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox Series X i Xbox Series S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Bethesda, to zapraszamy Was do lektury: Starfield – recenzja. Gwiazdka z nieba. Trochę zakurzona.