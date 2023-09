Starfield – jak na początku gry zdobyć jeden z najlepszych skafandrów? Gracze wykorzystują błąd

Skafander kosmiczny Mark 1 (Wer 1) wraz z hełmem i plecakiem znajduje się na manekinie za szklaną gablotą w piwnicy Loży – siedzibie Konstelacji na Nowej Atlantydzie (planeta Jemison w układzie Alfa Centauri). Chociaż zamek jest bardzo trudny do otworzenia i wymaga odpowiednio rozwiniętej umiejętności bohatera, to kombinezon można zdobyć, wykorzystując błąd.

Gracze odkryli błąd, który pozwala zdobyć jeden z najlepszych skafandrów w Starfieldzie już na początku zabawy. Kolejne skafandry, hełmy oraz plecaki zdobywamy wraz z wykonywaniem misji, kupując od sprzedawców lub pozyskując z pokonanych przeciwników. Jeżeli jednak chcecie mieć przewagę w grze już od pierwszych godzin zabawy, to poniżej znajdziecie instrukcję, jak bez wydawania kredytów zdobyć przedmioty, które posłużą Wam przez kolejne kilkanaście, a może nawet i kilkadziesiąt godzin rozgrywki.

Cała sztuka polega na odpowiednim umiejscowieniu kursora, aby pojawiła się interakcja z poleceniem „Manekin”. Jak zobaczycie na poniższym filmie, nie jest to trudne, ale wymaga sporo precyzji i odpowiedniego umiejscowienia postaci względem gabloty.

Jeżeli chcecie wykorzystać błąd i zdobyć kombinezon Mark 1, to powinniście się pośpieszyć. Jak na razie Bethesda nie zapowiedziała nowej aktualizacji do Starfielda, ale w każdej chwili może nastąpić premiera patcha, który wyeliminuje błąd. Jeżeli na początku gry chcecie zyskać pewną przewagę, to wypróbujcie poniższy sposób.