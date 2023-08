Kiedy pojawią się recenzje gry Starfield? Znamy dokładną datę

Jeszcze wczoraj informowaliśmy Was o tym, że gra Starfield otrzymała złoty status. Dzisiaj natomiast uruchomiono wstępne pobieranie (preload) na komputerach osobistych (dla graczy korzystających z Microsoft Store) oraz na konsolach Xbox Series X/S – użytkownicy platformy Steam muszą poczekać do 30 sierpnia. Warto skorzystać z tej możliwości, ponieważ zdecydowanie jest co pobierać. Pozostaje więc pytanie: kiedy pojawią się recenzje produkcji?

Kiedy pojawią się recenzje gry Starfield?

Jak podaje Shinobi602 na swoim oficjalnym koncie na Twitterze, embargo na recenzje tytułu zostanie zniesione dokładnie 31 sierpnia o godzinie 18:00 czasu polskiego.

