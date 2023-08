Starfield z prezentacją Edycji Konstelacji. Zobaczcie unboxing kolekcjonerki

Na koniec przypomnijmy, że Starfield zadebiutuje na PC oraz konsolach Xbox Series X/S już 6 września 2023 roku. Nadchodząca produkcja studia Bethesda trafi również w dniu premiery do usługi Xbox Game Pass. Zainteresowanych zachęcamy także do zapoznania się z oficjalnymi wymaganiami sprzętowymi nowej gry twórców The Elder Scrolls V: Skyrim i Fallout 4.