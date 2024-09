Star Wars Outlaws ze skrajnym odbiorem wśród graczy. Produkcja Ubisoftu podzieliła oceniających

Opinie graczy na temat Star Wars Outlaws są podzielone

Choć zazwyczaj, gdy przyglądamy się odbiorowi danego tytułu, przeglądamy recenzje na Steam, Star Wars Outlaws nie znajduje się na tej platformie. Gracze dzielą się jednak swoimi wrażeniami za pośrednictwem między innymi serwisu Metacritic, gdzie tytuł oceniło już ponad 900 osób. Średnia ocen graczy wynosi w momencie pisania tego tekstu 49/100. Dla przypomnienia, średnia wśród krytyków to 76/100.

Co niemal od razu rzuca się w oczy, to podział pomiędzy pozytywnymi a negatywnymi ocenami. W tej pierwszej grupie znalazło się 43% opinii (388), natomiast w drugiej – 50% (454). Znajdziemy skrajne oceny – zarówno sporo 0/10 czy 1/10, jak i 9/10 czy nawet 10/10. Pozostałe 7% to recenzje klasyfikowane jako „mieszane”.