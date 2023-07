Star Wars Outlaws z kolejną prezentacją. Wkrótce możemy otrzymać nowe szczegóły

Star Wars Outlaws z prezentacją na San Diego Comic-Con 2023

W najbliższą sobotę – 22 lipca – na San Diego Comic-Con 2023 odbędzie się specjalny panel zatytułowany „Star Wars Outlaws: Becoming The Galaxy’s Most Wanted”. W wydarzeniu udział wezmą przedstawiciele Ubisoftu oraz Lucasfilm Games. Deweloperzy opowiedzą o „galaktyce możliwości”, które czekają na graczy w Star Wars Outlaws.

Ubisoft zapowiada, że uczestnicy otrzymają również limitowany plakat Star Wars Outlaws. Niestety francuska firma nie podzieliła się żadnymi dodatkowymi informacjami. Niewykluczone jednak, że w najbliższych dniach w sieci pojawi się kilka nowych szczegółów na temat nadchodzącej produkcji Massive Entertainment.