Star Wars Outlaws na pierwszym gameplayu. Spełnienie marzeń fanów Gwiezdnych wojen

Ubisoft zaprezentował pierwsze fragmenty rozgrywki z Star Wars Outlaws od twórców The Division.

Ubisoft zapowiedział nową grę z uniwersum Gwiezdnych wojen tworzoną przez Massive Entertainment jeszcze w styczniu 2021 roku. Jednak mało kto spodziewał się, że pierwsza prezentacja Star Wars Outlaws odbędzie się na Xbox Games Showcase. Był to jednak wyłącznie przedsmak tego, co Ubisoft przygotował dla graczy i podczas swojej własnej imprezy zaprezentowali pierwsze fragmenty rozgrywki z nadchodzącej gry od twórców The Division.

Star Wars Outlaws – pierwszy gameplay

W Star Wars Outlaws wcielimy się w Kay Vess, sprytną łajdaczkę z galaktycznego podziemia. Akcja gry rozgrywa się między wydarzeniami z Gwiezdne wojny: Imperium kontratakuje i Gwiezdne wojny: Powrót Jedi. Wraz z bohaterką dokonamy jednego z największych napadów, jakie kiedykolwiek widziały Zewnętrzne Rubieże, a wszystko po to, aby Kay mogło rozpocząć zupełnie nowe życie. W spełnieniu marzenia pomoże jej towarzysz Nix oraz droid-komandos BX.