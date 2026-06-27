Star Trek Online: Undiscovered zadebiutuje na początku lipca. Aktualizacja przyniesie spotkanie z bohaterami Voyagera

Twórcy Star Trek Online ujawnili szczegóły kolejnej dużej aktualizacji do gry. Rozszerzenie zatytułowane Undiscovered trafi na komputery PC już 7 lipca 2026 roku i przywróci dwie dobrze znane postacie z uniwersum Star Treka. Do swoich ról powrócą Robert Picardo jako Doktor oraz Lisa Locicero jako porucznik Miral Paris, córka Toma Parisa i B'Elanny Torres z serialu Star Trek: Voyager.

Star Trek Online: Undiscovered z nowymi szczegółami

Fabuła aktualizacji koncentruje się na odświeżonej i przebudowanej wersji The Ultimate Klingon, jednego z klasycznych wątków fabularnych Star Trek Online, który w przeszłości stanowił ważny element początkowych kampanii Federacji i Klingonów. Studio Cryptic Studios całkowicie odnowiło tę historię, dodając nową oprawę graficzną, zaktualizowane wydarzenia fabularne oraz nowe scenki przerywnikowe. Akcja ponownie przeniesie graczy do czasów wojny z Klingonami, kiedy Federacja proponuje zawieszenie broni Wysokiej Radzie Klingonów. Zadaniem graczy będzie pomoc Miral Paris i Doktorowi w zdobyciu poparcia dla pokojowej inicjatywy prezydenta Okega. Jednocześnie bohaterowie będą musieli zmierzyć się z politycznymi konsekwencjami roli Miral Paris jako Kuvah'magha, postaci z pradawnych klingońskich proroctw.