Zaloguj się lub Zarejestruj

Star Trek Online: Undiscovered zadebiutuje na początku lipca. Aktualizacja przyniesie spotkanie z bohaterami Voyagera

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/06/27 11:30
0
0

Nadchodzące Star Trek Online: Undiscovered z masą szczegółów, w tym z datą premiery.

Twórcy Star Trek Online ujawnili szczegóły kolejnej dużej aktualizacji do gry. Rozszerzenie zatytułowane Undiscovered trafi na komputery PC już 7 lipca 2026 roku i przywróci dwie dobrze znane postacie z uniwersum Star Treka. Do swoich ról powrócą Robert Picardo jako Doktor oraz Lisa Locicero jako porucznik Miral Paris, córka Toma Parisa i B'Elanny Torres z serialu Star Trek: Voyager.

Star Trek Online: Undiscovered
Star Trek Online: Undiscovered

Star Trek Online: Undiscovered z nowymi szczegółami

Fabuła aktualizacji koncentruje się na odświeżonej i przebudowanej wersji The Ultimate Klingon, jednego z klasycznych wątków fabularnych Star Trek Online, który w przeszłości stanowił ważny element początkowych kampanii Federacji i Klingonów. Studio Cryptic Studios całkowicie odnowiło tę historię, dodając nową oprawę graficzną, zaktualizowane wydarzenia fabularne oraz nowe scenki przerywnikowe. Akcja ponownie przeniesie graczy do czasów wojny z Klingonami, kiedy Federacja proponuje zawieszenie broni Wysokiej Radzie Klingonów. Zadaniem graczy będzie pomoc Miral Paris i Doktorowi w zdobyciu poparcia dla pokojowej inicjatywy prezydenta Okega. Jednocześnie bohaterowie będą musieli zmierzyć się z politycznymi konsekwencjami roli Miral Paris jako Kuvah'magha, postaci z pradawnych klingońskich proroctw.

Wraz z premierą aktualizacji wystartuje również limitowane wydarzenie o nazwie Undiscovered. Główną nagrodą będzie statek K'vort Temporal Flight Deck Raptor. Okręt K'vort pojawił się wcześniej zarówno w serialu Star Trek: The Next Generation, jak i w Star Trek: Lower Decks. W grze statek będzie można dostosować tak, aby wyglądał jak obie jego klasyczne wersje znane z seriali.

GramTV przedstawia:

Aktualizacja przyniesie również całkowitą przebudowę systemu Deep Space Encounters, czyli powracającej funkcji wysyłającej graczy na misje w Kwadrancie Alfa, Beta i Delta. Nowa wersja zaoferuje proceduralnie generowane misje, nowe cele do wykonania, losowo dobieranych przeciwników oraz różnorodne środowiska i scenariusze. Deep Space Encounters zostanie również zintegrowane z wydarzeniem Undiscovered. Uczestnictwo w tych aktywnościach pozwoli zdobywać dodatkowe punkty Endeavor XP oraz dzienny postęp wydarzenia potrzebny do odblokowania statku K'vort.

Premiera Star Trek Online: Undiscovered odbędzie się 7 lipca na PC.

Źródło:https://www.mmorpg.com/news/star-trek-online-undiscovered-launches-july-7-promises-a-voyager-reunion-2000138379

Tagi:

News
data premiery
MMORPG
science fiction
Star Trek
Star Trek Online
gra sieciowa
MMO
sci-fi
gra wieloosobowa
Star Trek Online: Undiscovered
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112