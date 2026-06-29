Star Trek był o krok od katastrofy. Kultowi przeciwnicy mieli wyglądać zupełnie inaczej

Maurice Hurley, scenarzysta i producent wykonawczy serialu, ujawnił po latach, że Borgowie mieli pierwotnie przypominać rasę inteligentnych owadów działających niczym rój. Inspiracją była mentalność insektów – bezwzględnych, niepowstrzymanych i całkowicie pozbawionych emocji. Nie chodziło jeszcze o asymilację innych gatunków, lecz o przeciwnika, którego nie sposób zatrzymać.

Trudno wyobrazić sobie Star Trek: Następne pokolenie bez Borgów. Cybernetyczny Kolektyw od dekad uchodzi za jednego z najgroźniejszych i najlepiej zaprojektowanych przeciwników w historii telewizyjnego science fiction. Jak się jednak okazuje, twórcy początkowo mieli wobec tej rasy zupełnie inny plan.

Pomysł nie doczekał się realizacji z bardzo prozaicznego powodu. Stworzenie przekonujących owadzich postaci w telewizji końca lat 80. okazało się zwyczajnie zbyt kosztowne. Dodatkowo produkcję skomplikował strajk scenarzystów (było ich w historii Hollywood najwyraźniej kilka), który wymusił zmiany w planach dotyczących debiutu nowego przeciwnika.

Paradoksalnie właśnie te ograniczenia sprawiły, że Borgowie stali się znacznie ciekawsi. Jak już wiemy, zamiast owadów powstała cybernetyczna zbiorowość zdolna asymilować przedstawicieli innych ras, odbierając im indywidualność i włączając ich do Kolektywu. To właśnie ten motyw uczynił Borgów czymś więcej niż kolejnym kosmicznym zagrożeniem.

Dzięki tej zmianie powstały jedne z najlepszych historii w dziejach Star Treka. Borgowie przestali być kolejną rasą kosmitów atakującą Federację, a stali się przeciwnikiem, który odbierał swoim ofiarom wolną wolę i zmieniał je w część bezwzględnego Kolektywu. To właśnie dlatego tak mocno zapadły w pamięć wątki Jeana-Luca Picarda jako Locutusa czy też postać Seven of Nine, a hasło „Resistance is futile” („Opór jest daremny”) na stałe weszło do historii popkultury. Rasa ta, prócz serialu Następne pokolenie, pojawia się także m.in. w serialu Voyager oraz w filmie Pierwszy kontakt.

Historia Borgów to kolejny przykład na to, że największe pomysły w popkulturze nie zawsze rodzą się z nieograniczonych budżetów. Czasami to właśnie produkcyjne problemy zmuszają twórców do znalezienia rozwiązania, które okazuje się znacznie lepsze od pierwotnej wizji. W przypadku Star Treka trudno o bardziej wymowny przykład.