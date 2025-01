STALKER 2 - pierwszy patch w 2025 roku już dostępny. Twórcy zajmują się naprawianiem kolejnych błędów

Studio GSC Game World udostępniło bardzo wyczekiwaną przez fanów aktualizację do STALKERA 2. Pierwsze nowości w FPS-sie w 2025 mają na celu poprawić wiele problemów technicznych wciąż męczących graczy, w tym najbardziej uciążliwy błąd powodujący zawieszanie się gry przy kompilacji shaderów. Poznaliśmy także rozmiar tego stosunkowo małego updatu.

STALKER 2 - opis najnowszych zmian

Zespół pracujący nad dalszym rozwojem STALKERA 2 poinformował, że wspomniana sytuacja z shaderami była najbardziej skomplikowaną rzeczą do naprawienia i stanowiło to naprawdę spore wyzwanie w ostatnich dniach. Cały patch zajmuje na dysku około 13 GB miejsca, co w perspektywie wcześniejszych plików nie jest zbyt wysokim wynikiem. Przy okazji twórcy zachęcili społeczność do zgłaszania wszystkich problemów, jakie występują podczas rozgrywki - mają one szansę zostać poprawione w przyszłości. Oto pełna lista zmian opublikowana przez deweloperów: