Splat!FilmFest na gram.pl. Zbliża się 10. edycja największego w Polsce festiwalu mrocznego kina

Już wkrótce startuje 10. edycja Splat!FilmFest. To największy w Polsce i jeden z najbardziej cenionych festiwali kina gatunkowego. Organizatorzy zapraszają na najbardziej przerażające filmy oraz przyprawiające o ciarki i boleśnie aktualne widowiska z Cannes, Toronto, Locarno i innych festiwali.

10. edycja Splat!FilmFest rusza już 24 października

Jubileuszową edycję festiwalu, który odbędzie się w dniach 24-31 października, rozpocznie seans filmu „Zwierzę” Emmy Benestan. Arthousowy horror z festiwalu w Cannes to kino głęboko feministyczne, ale nie propagandowe. Podczas wydarzenia nie zabraknie również „Sayary”, najbrutalniejszego filmu tego wydania Splat!FilmFest od tureckiego reżysera „Baskin”. Widowisko to mocne kino zemsty, a główna bohaterka nie ma żadnych hamulców. Ponadto obejrzymy irlandzki horror folkowy „Fréwaka”, który powinien przypaść do gustu miłośnikom „Kultu” i „Midsommar”.

Splat!FilmFest to również klasyka – z okazji 40. lecia swojej premiery obejrzymy „Szczury: Noc grozy”, czyli włoskie kino gatunkowe czerpiące z sukcesów filmów takich jak „Mad Max” czy „Ucieczka z Nowego Jorku”. Można też spodziewać się dokumentów, takich jak „Życia i śmierci Christophera Lee”, czyli opowieści o wielu życiach i filmowych zgonach gwiazdy horrorów Hammera. Festiwal obejmuje też świat fantasy – „Zagubieni w czasie” to błyskotliwa komedia, która wprowadzi w zachwyt najbardziej wybrednych widzów.

Wśród najważniejszych punktów festiwalu warto wymienić również „Na kolana” Viljara Bøe, tajwańskie „Dead Talents Society”, „Dragon Dilatation” Bertranda Mandico, kanadyjsko-pakistańskie „W płomieniach” czy „Krazy House”. Pełny program festiwalu znajduje się na stronie splatfilmfest.com. W tegorocznym programie Splat!FilmFest znalazło się blisko 40 tytułów pełnometrażowych i 20 krótkich metraży.