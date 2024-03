Spider-Man: The Great Web wycieka. Do sieci trafił zwiastun gry Insomniac Games

Ostatnia aktualizacja Marvel’s Spider-Man 2 mogła ujawnić plany twórców dotyczące DLC. Tymczasem Insomniac Games wciąż musi mierzyć się z konsekwencjami przeprowadzonego w grudniu ataku hakerskiego. Do sieci wyciekł bowiem zwiastun Spider-Man: The Great Web, czyli sieciowej produkcji skierowanej do fanów Człowieka-Pająka.

Wyciekł zwiastun Spider-Man: The Great Web. Sieciowa gra od Insomniac Games miała zostać anulowana

Jak donosi redakcja Insider Gaming, Spider-Man: The Great Web miało zostać anulowane przez Sony, co jest dość zaskakujące, bo udostępniony w sieci zwiastun prezentuje się całkiem nieźle. Zgodnie z przekazanymi informacjami wspomniana produkcja miała oferować możliwość zabawy w maksymalnie 5-osobowym gronie i być zbudowana na fundamentach gry-usługi. We wspomnianym materiale – który znajdziecie pod tym adresem – nie zabrakło fragmentów rozgrywki, które pozwalają sprawdzić, jak całość prezentowała się w akcji.