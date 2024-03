Aktualizacja Marvel’s Spider-Man 2 mogła ujawnić plany twórców dotyczące DLC

Gracze przez przypadek otrzymali dostęp do menu dla deweloperów.

Zgodnie z zapowiedziami do Marvel’s Spider-Man 2 trafiła wczoraj duża aktualizacja, która wprowadziła m.in. tryb Nowa Gra Plus . Okazuje się jednak, że nie wszystko poszło po myśli Insomniac Games. Wraz z nową zawartością do wspomnianej produkcji trafiło bowiem także debugowe menu dla deweloperów. Gracze znaleźli w nim natomiast wzmianki na temat potencjalnego DLC.

W grudniu 2023 roku Insomniac Games padło ofiarą ataku hakerskiego. Do sieci trafiła cała masa szczegółów i materiałów związanych z nadchodzącymi produkcjami twórców Marvel’s Spider-Man 2. Nie zabrakło też informacji na temat DLC do kontynuacji przygód Człowieka-Pająka. Według wykradzionych danych wspomniana produkcja ma doczekać się trzech dodatków, a tytuł pierwszego rozszerzenia to rzekomo „Beetle Infestation”.

Na koniec przypomnijmy, że Marvel’s Spider-Man 2 dostępne jest wyłącznie na konsolach PlayStation 5. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Insomniac Games, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Marvel's Spider-Man 2 – pająków 2-óch.

