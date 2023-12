Spider-Man 4 z Tomem Hollandem powstanie, ale aktor stawia konkretny warunek

Aktor przyznał, że podpisze kontrakt na czwarty film z serii, ale tylko pod warunkiem, gdy historia będzie odpowiednia. Holland chce oddać sprawiedliwość Spider-Manowi na ekranie, więc musi istnieć dobry powód, aby bohater wrócił w kolejnej części.

Wszystko, co mogę powiedzieć, to to, że aktywnie angażujemy się w rozmowy na temat tego, jak mogłoby to potencjalnie wyglądać w przypadku czwartego filmu o Spider-Manie. To, czy uda nam się znaleźć sposób, aby oddać sprawiedliwość tej postaci, to inna sprawa.

Czuję się bardzo opiekuńczy w stosunku do Spider-Mana. Czuję się bardzo, bardzo szczęśliwy, że mogliśmy pracować nad franczyzą, która z każdym filmem stawała się coraz lepsza, z każdym filmem odnosiła coraz większe sukcesy, co moim zdaniem zdarza się naprawdę rzadko, więc chcę chronić jego dziedzictwo. Dlatego nie zrobię kolejnego filmu dla samego zrobienia. To będzie musiało być warte czasu tej postaci.