Marvel i Sony połączą swoje superbohaterskie uniwersa. Spider-Man 4 z kluczową zmianą

Zakończenie strajku scenarzystów pozwoliło Marvelowi i Sony na rozpoczęcie prac nad Spider-Manem 4. Chociaż film oficjalnie nie został jeszcze ogłoszony, to już wcześniej producenci trylogii z Tomem Hollandem, w tym Kevin Feige i Amy Pascal, wypowiadali się o dalszej współpracy między studiami przy kolejnych przygodach popularnego bohatera. Wygląda jednak na to, że Marvel i Sony są w końcu gotowe połączyć swoje superbohaterskie uniwersa i zdarzy się to już w filmie Spider-Man 4.

Venom i Morbius pojawią się obok Avengersów?

Już wcześniej studia planowały połączyć swoje światy i na krótką chwilę Eddie Brock i Venom trafili do MCU, po czym wrócili do swojego świata w Spider-Man: Bez drogi do domu. Jak podał scooper Daniel Richtman teraz plany są poważniejsze i to właśnie w Spider-Manie 4 znajdą się różne nawiązania nie tylko do uniwersum Marvela, ale również Sony’s Spider-Man Universe.