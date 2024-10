Spider-Man 4 ma datę premiery. Film z MCU zmierzy się z nowym dziełem Nolana

To będzie niezwykła kinowa konfrontacja.

Według niedawnych doniesień Spider-Man 4 ma przedstawić walkę tytułowego bohatera z Knullem, który został wprowadzony w Venom 3: Ostatni taniec. Tym sposobem Marvel Studios i Sony Pictures chcą połączyć oba swoje uniwersa, aby bohaterowie mogli pojawić się w obu seriach. Oznaczałoby to, że Venom także ma szansę powrócić w czwartej części przygód Człowieka-Pająka.

Spider-Man 4 z Tomem Hollandem ma już oficjalną datę premiery. Sony Pictures wyznaczyło premierę nowych przygód Petera Parkera na 24 lipca 2026 roku. Film zadebiutuje w kinach po niecałych dwóch miesiącach od Avengers: Doomsday, gdzie Spider-Man ma odgrywać istotną rolę w historii walki z Doktorem Doomem, w którego wcieli się Robert Downey Jr. To może potwierdzać wcześniejsze doniesienia, że film stanie się bardziej widowiskowy i oparty na kosmicznych przygodach, niż wcześniej planowano.

Czwarta część Spider-Mana zadebiutuje w kinach tydzień po premierze nowego filmu Christophera Nolana. Niezatytułowana jeszcze produkcja pojawi się na dużym ekranie 17 lipca 2026 roku, więc dojdzie do ciekawej rywalizacji pomiędzy obiema produkcjami. Szczegóły nowego dzieła Nolana nie są znane, ale według doniesień ma być to film o wampirach. Niewykluczone, że z obu produkcji zrodzi się nowe Barbenhaimer, dzięki któremu filmy nie będą ze sobą rywalizować, ale pomogą sobie nawzajem, napędzając jeszcze większe zainteresowanie, a co za tym idzie, sprzedaż biletów.

