Spec od kina akcji nakręci film o… toalecie. Skibidi Toilet - internetowy absurd staje się hollywoodzkim widowiskiem

Wiemy o tym już od zeszłego roku, ale aż do teraz można było traktować tę informację z rezerwą. Wychodzi jednak na to, że znany twórca wybuchowego kina akcji nakręci film na podstawie internetowego mema. Zaledwie kilka tygodni temu Michael Bay narzekał w rozmowie z The Hollywood Reporter, że „nikt już nie może dostać zielonego światła w tym mieście”, odnosząc się do trudności w tworzeniu filmów. A jednak Reżyser Transformers, Twierdzy i Bad Boys wraca po czterech latach przerwy, by nakręcić pełnometrażowy film o… toalecie. Nadchodzi filmowy Skibidi Toilet.

Powstaje filmowy Skibidi Toilet. To nie żart

Film, który właśnie powstaje w Invisible Narratives, oparty jest na absurdalnie popularnej serii YouTube z 2023 roku, stworzonej przez Aleksieja Gierasimowa. W niej głowa wystająca z muszli klozetowej śpiewa dziwaczne piosenki, a całość przeradza się w surrealistyczną wojnę między tytułowymi toaletami a cyborgami. Zero dialogów, maksimum chaosu, wybuchy i estetyka łącząca TikToka z grą wideo. Nic dziwnego, że projekt zdobył serca (i algorytmy) pokolenia Alfa – seria ma już ponad 35 miliardów wyświetleń i ponad 110 milionów subskrybentów.