Sony pracuje nad PlayStation Vita 2? Konsola może być powiązana z PlayStation 6

Wydany w ubiegłym roku PlayStation Portal okazał się jedynie dodatkowym sprzętem do PlayStation 5, za pomocą którego można transmitować rozgrywkę za pomocą funkcji Remote Play. Jeszcze przed oficjalną zapowiedzią gracze liczyli na kolejną pełnoprawną przenośną konsolę, ale mimo to urządzenie cieszy się sporą popularnością. Chociaż PS Portal osiągnął sukces, to Sony nie chce zrezygnować z przenośnego grania i jak podał kanał Moore’s Law is Dead, firma opracowuje dwa nowe urządzenia oparte na architekturze AMD, a jednym z nich ma być PlayStation Vita 2.

PlayStation Vita 2 już powstaje. Co wiemy o nowej przenośnej konsoli Sony?

Plotki o następcy PS Vita pojawiają się regularnie, więc i tym razem lepiej wstrzymać się z otwieraniem szampana. Jeżeli jednak YouTuber się nie myli, to nowa przenośna konsola skorzysta z niestandardowego APU od AMD, w tym z 18 jednostek CU, aby zapewnić natywną wsteczną kompatybilność z grami na PlayStation 4.