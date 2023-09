Sony Pictures: Gran Turismo rozkręca się powoli, ale osiągnęło pierwszy cel

Film Neila Blomkampa, twórcy Dystryktu 9, zaczął bardzo przeciętnie i z pewnością nie zaskarbił sobie popularności porównywalnej z innymi filmami powstającymi na podstawie gier na PlayStation, takimi jak Uncharted i The Last of Us. Jednak Sony Pictures donosi, że zarobiło 100 milionów dolarów i tym samym osiągnięto pierwszy z założonych celów. Trudno powiedzieć czy ta radość nie jest przypadkiem nieco dobrą miną do złej gry, ponieważ do uzyskania zwrotu produkcji potrzeba niemal dwa razy więcej.

Film Gran Turismo zarobił pierwsze 100 mln dolarów

Sony Pictures z pewnością liczy, że straty da się odrobić, kiedy film trafi do serwisów streamingowych. Ostatnie miesiące pokazują, że takie produkcje jak Indiana Jones, Mała syrenka i produkcje Marvel, rozwijają skrzydła, trafiając do streamingu, gdzie są bardzo chętnie oglądane, a wręcz stają się przebojami. Daje to szansę na dodatkowy dochód dla producentów.