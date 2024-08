Son and Bone na nowych fragmentach rozgrywki. Nadchodzi DOOM z dinozaurami

W styczniu doczekaliśmy się oficjalnej zapowiedzi Son and Bone, czyli nowej gry twórców Quantum Error. Deweloperzy ze studia TeamKill Media najwyraźniej postanowili przypomnieć graczom o swojej kolejnej produkcji. W sieci pojawił się bowiem nowy gameplay trailer, który zapowiada, że Son and Bone może przypaść do gustu zarówno fanom dinozaurów, jak i miłośnikom rozgrywki znanej z serii DOOM.

TeamKill Media i PlayStation prezentują nowy zwiastun Son and Bone

Najnowszy zwiastun Son and Bone składa się w całości z fragmentów rozgrywki. Gracze mają więc okazję sprawdzić, jak nadchodząca produkcja studia TeamKill Media prezentuje się w akcji. Jedno jest pewne – we wspomnianym tytule nie zabraknie dynamicznych i krwawych starć z różnego rodzaju dinozaurami, z którymi bohater będzie walczył nawet… gołymi pięściami.