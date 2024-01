Oficjalna zapowiedź Son and Bone – nowa gra od twórców Quantum Error na teaserze

Kiedy lokalna farma w Patchwork w stanie MT zostaje zaatakowana przez grupę osławionych bandytów, szeryf Sam Judge wyrusza, aby wymierzyć im sprawiedliwość za pomocą wszelkich niezbędnych środków i uratować zakładnika, którego wzięli. Ale podczas swojej podróży, poprzez tajemnicze motywy tych, których ściga, Sam zostaje przeniesiony do innego świata opanowanego przez prehistoryczne stworzenia, dinozaury i teraz musi walczyć o swoje życie, aby wrócić na Ziemię.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami , przedstawiciele studia TeamKill Media oficjalnie zapowiedzieli swoją nową grę pod tytułem Son and Bone (pierwotnie znaną pod nazwą Project Samson) . Na oficjalnym kanale PlayStation na YouTubie udostępniono niedawno trwający niecałe dwie minuty teaser, dzięki któremu możemy zorientować się, z czym – mniej więcej – będziemy mieli do czynienia.

Z pierwszych informacji wynika, że Son and Bone będzie „dynamicznym FPS-em”, w którym wcielimy się we wspomnianego wyżej szeryfa i będziemy walczyć z dinozaurami. W komentarzach pod filmikiem większość graczy zwraca uwagę na duże podobieństwo do gier z serii DOOM, czego definitywnie nie da się nie zauważyć.