Solasta 2 z zapowiedzią na TGA 2024. Mamy pierwszy zwiastun i termin premiery

Zgodnie z przekazanymi informacjami Solasta 2 ma zadebiutować we wczesnym dostępie na PC już w 2025 roku . Dokładna data premiery gry w Early Access nie jest jednak znana. Deweloperzy ze studia Tactical Adventures zapewniają jednak, że zainteresowani gracze będą mieli niebawem okazję przetestować kontynuację Solasta: Crown of the Magister.

Zgodnie z oczekiwaniami na The Game Awards 2024 nie zabrakło zapowiedzi nowych gier. Jeden z tytułów zaprezentowanych w trakcie wspomnianego wydarzenia powinien natomiast zainteresować wszystkich fanów taktycznych RPG-ów. Mowa tutaj oczywiście o Solasta 2, czyli kontynuacji wydanego w 2021 roku Solasta: Crown of the Magister.

Na koniec warto przypomnieć, że Solasta: Crown of the Magister dostępne jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście zainteresowani naszą opinią na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Solasta: Crown of the Magister – recenzja. Taktyczne “dedeki”.