Śnieżka będzie naprawiona. Disney przestraszył się krytyki i wyda na poprawę filmu ogromne pieniądze

Studio ma świadomość, że aktorska wersja Królewny Śnieżki i siedmiu krasnoludków musi zostać poprawiona przed wypuszczeniem filmu do kin.

Disney oficjalnie poinformował, że Śnieżka, czyli aktorski remake ich pierwszej pełnometrażowej animacji, nie trafi do kin na wiosnę przyszłego roku. Debiut filmu został opóźniony o rok, a żeby uspokoić czekających na premierę widzów, studio podzieliło się pierwszym zdjęciem, prezentującym tytułową bohaterkę i siedmiu krasnoludków. Pomimo wcześniejszych doniesień, krasnoludki zostaną stworzone za pomocą CGI, a ich wygląd nie będzie odbiegał od tego, którego znamy z animacji. Nie wiadomo, czy twórcy postanowili zmienić ten element po licznej krytyce filmu, ale według najnowszych doniesień, wytwórnia wydała już fortunę na stworzenie aktorskiej Śnieżki.

Śnieżka – Disney naprawi film, nawet pomimo ogromnych kosztów

Daily Mail poinformowało, że na Śnieżkę rzekomo wydano już 330 milionów dolarów. Czyni to z najnowszego remake’u Disneya dziewiąty najdroższy film w historii za Szybkimi i wściekłymi 10, którzy kosztowali 340 mln dolarów. Jeżeli te informacje zostaną potwierdzone, to będzie to drugi najdroższy film Disneya, nie licząc produkcji z Gwiezdnych wojen i MCU, po Piratach z Karaibów: Na nieznanych wodach z 379 mln dolarów.