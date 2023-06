SkyShowtime zaprezentowało ofertę na lato. Wielkie kinowe hity i serialowe nowości

Jeszcze lepiej prezentuje się oferta filmów, wśród których warto wyróżnić Dziką noc, Babilon, Kota w butach: Ostatnie życzenie, M3GAN oraz Marcela muszelkę w różowych bucikach. Pełną listę znajdziecie poniżej.

SkyShowtime – filmowe i serialowe nowości na lato 2023

Ghosts of Beirut

Odcinki 1 i 2 dostępne od 3 lipca, odcinki 3 i 4 dostępne od 10 lipca.

Ghosts Of Beirut opowiada o początku drogi 21-letniego Imada Mughnijji (znanego również jako Duch), który pojawił się znikąd i przyczynił się do śmierci większej liczby Amerykanów niż ktokolwiek inny przed 11 września 2001 r. Serial, opowiedziany z perspektywy amerykańskiej, izraelskiej i libańskiej, śledzi losy Mughnijji od szyickich slumsów południowego Bejrutu po stworzenie przez niego koncepcji zamachowców -samobójców, śmiercionośnej taktyki, przez którą szybko wyrósł na najniebezpieczniejszego terrorystę na świecie.

Juan Carlos: Downfall of The King

Odcinek 1 dostępny od 3 lipca, kolejne nowe odcinki co tydzień.

Juan Carlos I, król Hiszpanii aż do chwili swojej abdykacji w 2014 roku, miał przejść do historii jako bohater, ale dekada skandali odcisnęła piętno na jego reputacji – a także na przyszłości monarchii. Przypadkowe zastrzelenie brata, pranie brudnych pieniędzy i korupcja – w tym mocnym serialu dokumentalnym nie pominięto żadnego skandalu. Ekskluzywne rozmowy z powiernikami króla, w tym niezwykle odważne wywiady z jego wieloletnią kochanką Corinną Zu Sayn-Wittgenstein, sprawiają, że jest to wyczerpująca historia całkowitego upadku ikony.

The Sleepers (Bez vědomí)

Odcinki 1 i 2 dostępne od 10 lipca, dwa kolejne nowe odcinki co tydzień.

The Sleepers to czeski dramat szpiegowski, którego akcja rozgrywa się pod koniec 1989 roku, w czasie gdy sowieckie imperium chyliło się ku upadkowi. Podczas aksamitnej rewolucji, która zakończyła 40 lat moskiewskiej władzy, pewna kobieta zostaje uwięziona między światem służby bezpieczeństwa a środowiskiem dysydentów. Sytuacja ta zmusza ją do stopniowego odkrywania tajemnic obydwu stron.

Bupkis

Odcinki 1 i 2 dostępne od 4 sierpnia, kolejne nowe odcinki co tydzień.

Bupkis to nowa komedia z udziałem Pete'a Davidsona (The King of Staten Island, Saturday Night Live), który próbuje zbudować bliskie relacje z ważnymi dla siebie osobami, mierząc się jednocześnie z konfliktami rodzinnymi i komplikacjami związanymi ze sławą. W tym nieoczywistym, na wpół autobiograficznym serialu, który łączy rzeczywistość i absurd, występują Davidson, Edie Falco (The Sopranos, Nurse Jackie) i Joe Pesci (Goodfellas, The Irishman). Wraz z gwiazdorską obsadą drugoplanową próbują pokazać w serialu, jak to jest być Pete'em Davidsonem. Witamy w Bupkins.

Tuff Money (Bani Negri)

Odcinki 1 i 2 dostępne od 4 sierpnia, kolejne nowe odcinki co tydzień.

Tuff Money to opowieść o dwóch technikach z wydziału robót publicznych, którzy niespodziewanie znaleźli się w kłopotliwej sytuacji. Sfrustrowani faktem, że dostali najgorsze miejsca w barze, w którym planowali oglądać mecz piłki nożnej, Doru i Ionel żartują, że zorganizują napad, staną się bogaci i już nigdy nie będą żyć na najniższym szczeblu drabiny społecznej. Żart, podsłuchany przez podejrzanego właściciela baru, zaczyna żyć własnym życiem i wkrótce Doru oraz Ionel są naciskani, aby dokonać prawdziwego rabunku. Wszystkie instytucje, do których zwracają się o pomoc, chętnie się angażują i biorą swoją dolę, więc nasi dwaj pechowi bohaterowie są zdani na siebie, próbując zachować równowagę między poczuciem moralności a pragnieniem przetrwania.

Dzika noc

Dostępny od 1 lipca.

David Harbour (Black Widow) występuje w tym emocjonującym świątecznym thrillerze o drużynie najemników, którzy w Wigilię biorą grupę ludzi za zakładników, nie spodziewając się, że ich największym przeciwnikiem będzie Święty Mikołaj. Producent filmów akcji David Leitch (John Wick) we współpracy ze scenarzystami serii Sonic the Hedgehog (Patrickiem Caseyem i Joshem Millerem) wnosi do klasycznego świątecznego nastroju dreszczyk emocji i pokazuje, dlaczego ten Mikołaj wcale nie jest taki święty.

Babilon

Dostępny od 6 lipca.