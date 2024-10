SkyShowtime w nowej promocji. „Za pół ceny na zawsze” w ofercie Premium

Trzy tygodnie temu SkyShowtime ogłosiło, że do swojej oferty wprowadzą już w jutro, czyli 29 października, nowy plan Premium. Zaoferuje m.in. jakość 4K w wybranych tytułach oraz możliwość pobrania do 100 produkcji do oglądania offline, w tym 30 filmów. Cena abonamentu wyniesie 49,99 zł miesięcznie, ale teraz platforma przedstawiła ciekawą promocję dla każdego zainteresowanego wykupieniem Premium.

SkyShowtime Premium za pół ceny

Od jutra, aż do 9 grudnia będzie można zdobyć subskrypcję SkyShowtime Premium za pół ceny już na zawsze. Cena wyniesie więc 24,99 zł miesięcznie, pozwalając zarówno nowym użytkownikom, jak i dotychczasowym na opłacanie planu Premium za pół ceny.